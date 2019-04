Cagliari, 20 anni aspettando asfalto, luce e fogne: via ai lavori in via Aspromonte

Via Aspromonte è una strada di Is Mirrionis che aspettava l’asfalto, luce e scarichi per le acque bianche da 20 anni. E ora i lavori potranno partire. Saranno eseguiti da global manutenzione strade che ha vinto una gara da 15 milioni di euro per la gestione di 420 km di strade del comune di Cagliari. Interverranno in questo caso come manutenzione straordinaria. “È una strada che doveva essere urbanizzata 20 anni fa, non si è mai fatta perché c’erano problemi con gli espropri dei privati”, spiega Fabrizio Marcello, ex presidente della commissione Mobilità, “nel 2016 abbiamo iniziato a lavorare per risolvere gli espropri adesso siamo pronti a fare l’organizzazione. Si tratta di strade in cui gli abitanti comunque pagano le tasse, e la Tari”.

Sulla vicenda aveva presentato un’interrogazione in consiglio comunale anche l’ex consigliere degli Autonomisti per Lussu Aurelio Lai.