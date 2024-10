Cagliari, si scontra con un’auto e vola dallo scooter in viale Marconi: 19enne in coma al Brotzu, ferito anche l’amico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gravissimo incidente in viale Marconi, un diciannovenne è volato dallo scooter ed è in coma. Ferito ma meno grave l’amico che era a bordo con lui.

Da quanto ricostruito finora, a scontrarsi sono stati uno scooter, a bordo del quale viaggiavano due ragazzi, e una Lancia Ypsilon guidata da una ragazza con affianco la madre: all’altezza del supermercato Maury’s l’auto avrebbe girato a sinistra per entrare e in quel momento si sarebbe scontrata con lo scooter, con una dinamica ancora da accertare. E’ accaduto intorno alle 18.30.

Gravissimo uno dei due ragazzi, finito in coma al Brotzu. L’altro è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Sul posto 118 e polizia municipale.