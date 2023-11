Cagliari, 1500 in piazza contro il governo Meloni: “Pensionati e lavoratori penalizzati, meno soldi per loro”

Sono stati 1500 i partecipanti allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil anche a Cagliari. I manifestanti si sono ritrovati in piazza del Carmine per protestare contro la legge di bilancio del governo Meloni, giudicata “iniqua e sbagliata”. Le critiche, però, più che alla premier sono state rivolte al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che nei giorni scorsi aveva criticato lo sciopero: “Studi la Costituzione, oppure si dedichi al mojito e alle ballerine succinte, quello lo sa fare bene”, tuona dal palco Fausto Durante, segretario regionale della Cgil. “I cittadini e lavoratori che oggi sono qui hanno l’esigenza di dire dei chiari, semplici e diretti messaggi al governo: adesso basta con la precarietà e salari che non riescono più a coprire il potere d’acquisto, con un inflazione che morde le gambe ai cittadini e con gli evasori premiati e incoraggiati. Più sostegno alla sanità e per le cure, il caso della Sardegna è evidente”, osserva Durante. “Non ci faremo intimidire, qui non facciamo weekend lunghi o scampagnate ma, per manifestare e protestare, tutti abbiamo rinunciato a una giornata di stipendio e di paga”.

Critiche anche da Francesca Ticca, numero uno sardo della Uil: “La legge di bilancio del governo Meloni emargina pensionati e giovani, non offre risposte vere ai bisogni della gente. Non vogliamo regalie”, afferma la Ticca, “oggi scioperiamo e rinunciamo al salario. Le risposte sulle pensioni sono il classico pacco di Natale che arriverà a fine anno. Servono riforme vere per il lavoro e per i lavoratori attivi”.