Cagliari, 14 mesi di lavori in viale Trieste e commercianti preoccupati: “Tanti parcheggi ko”

Le verifiche sullo stato di salute di ogni singolo albero di viale Trieste a Cagliari sono quasi arrivati alle battute finali, poi sarà la volta dell’entrata in scena degli operai che dovranno riqualificare tutto il lungo viale che collega piazza del Carmine con viale Sant’Avendrace e via Po. Quattordici mesi, almeno, di lavori sicuri: i cartelli di divieto di sosta sono già stati posizionati. Le date? Eccole: dal 30 marzo 2023 al 31 maggio 2024, rimozione assicurata dalle 7:30 alle 19:30. E, almeno sino a settembre, il cantiere sarà in parallelo all’altro, gigantesco e che sta creando ogni giorno che passa sempre più caos per gli automobilisti, di via Roma. I commercianti del viale hanno notato i cartelli e hanno subito sgranato gli occhi: “Sono messi su entrambi i lati”, afferma il ristoratore Ignazio Giordano. “Sarà un problema per noi che lavoriamo in viale Trieste e anche per i nostri clienti, dove parcheggeranno?”. Certo, c’è il parcheggione della Regione, ma quello sarà sicuramente preso d’assalto e, già da metà mattina, sarà difficile trovare uno stallo libero. “Troppi parcheggi scompariranno per più di un anno, i disagi saranno molti. Il sindaco non sa che così ci sarà davvero tanta confusione? Il piazzale Trento sarà intasato e vedremo se i lavori andranno avanti senza sosta o se, come per viale Sant’Avendrace, assisteremo a dei blocchi o incompiute. Mi auguro davvero di no”.

La notizia del via ai lavori, nelle prossime settimane, con l’istituzione del divieto di sosta, viene confermata dallo stesso Comune, con una precisazione: “Le date nei cartelli sono legate al termine ultimo previsto per la realizzazione dei lavori in viale Trieste, ma gli stessi cartelli saranno spostati dalla ditta incaricata a seconda del tratto nel quale si interverrà”, spiega il dirigente del settore Mobilità, Daniele Olla. “Non possiamo sapere quanti saranno, esattamente, i parcheggi indisponibili ogni volta, il viale sarà chiuso a tratti e non tutto in un colpo solo”. E i lavori, probabilmente inizieranno dal lato più distante dalla via Roma. Una decisione definitiva, però, deve essere ancora comunicata dall’amministrazione comunale.