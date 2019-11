Cagliari, 10 euro per visitare i siti culturali della città: il ricavato andrà agli ospiti del canile comunale

Il Servizio Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Orientare, ha organizzato per la giornata di domenica 10 novembre una raccolta fondi a favore degli amici a quattro zampe ospiti del Canile municipale.

Con un biglietto di soli 10 euro sarà possibile trascorrere una domenica all’insegna della cultura con tutta la famiglia, vistando i Musei Civici (Galleria Comunale d’Arte, Museo d’Arte Siamese e Palazzo di Città) e i Beni Culturali (Anfiteatro romano, Villa di Tigellio e la cripta di Santa Restituta), usufruendo del servizio gratuito di visita guidata.

L’intero ricavato verrà speso per acquistare guinzagli, collari e pettorine, cibo e tutto quello di cui necessita il Canile municipale di Cagliari.

L’iniziativa rivolta sia ai padroni degli amici a 4 zampe, che a tutti gli amanti degli animali, prevede la partecipazione attiva del Canile municipale, presente negli spazi antistanti la Galleria Comunale.

Un modo per entrare in contatto con i cagnolini che in quella giornata potranno essere coccolati e magari adottati dai visitatori. Non mancheranno infatti i presidi degli operatori della Cooperativa Sociale Killia, specializzati nel favorire la relazione animali-uomo-natura, disponibili a dare utili consigli ai “possessori” di cani e gatti.

Orari:

Beni Culturali: dalle ore 9 alle 17

Musei Civici: dalle 10 alle 18

infoeprenotazioni@museicivicicagliari.it – 0706776454 (dal martedì alla domenica, ore 10-18