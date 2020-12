Cagliari, butta la droga nascosta nel fazzoletto: pregiudicato arrestato al Cep

Continua senza sosta il contrasto allo spaccio degli stupefacenti. I controlli, sempre più mirati operati dalla Polizia di Stato di Cagliari nelle vie dove è più insistente il fenomeno del mercato illegale della droga, con particolare interesse ai locali di ritrovo abituale di persone pregiudicate, consumatori e spacciatori, hanno portato all’arresto di un 55enne cagliaritano.

Ieri sera, in tale ambito gli Agenti della Squadra Volanti nel transitare in Via Flavio Gioia, hanno notato diverse persone sedute ai tavoli esterni del noto circolo privato della via. Tra le persone, i Poliziotti hanno immediatamente riconosciuto De Agostini Massimo, ben noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosi precedenti per spaccio. Con un gesto repentino l’ uomo ha buttato un fazzoletto cercando di non farsi notare dagli operatori, inutilmente, perché prontamente scoperto e bloccato.

Una volta recuperato il fazzoletto, gli Agenti hanno rinvenuto, nascosti, diversi involucri di plastica contenenti 2 grammi e mezzo tra eroina, cocaina e hashish pronti alla vendita. Ad un primo controllo, all’interno del giubbotto di De Agostini, è stata trovata la somma di 90 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione è stata perciò estesa all’abitazione dell’uomo, dove all’interno di un mobile del salone sono stati rinvenuti 5 flaconi di metadone, 8 pasticche di Suboxone e 150 euro in banconote di piccolo taglio.

Il De Agostini è stato tratto in arresto per il reato detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

Sarà compito ora dei poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa effettuare i relativi accertamenti in materia di esercizi pubblici e attività commerciali.