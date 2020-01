Cagliari, auto contro moto in via Pessina: due feriti

Incidente stradale in tarda mattinata nel centro cittadino. Una Nissan Pixo, guidata da una cagliaritana di 50 anni mentre percorreva via Pessina, in direzione piazza Maxia, per cause in fase di accertamento si è scontrata con una moto Honda condotta da un cagliaritano di anni 50. I due conducenti venivano soccorsi da due ambulanze del 118 e trasportati rispettivamente al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice verde e al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.