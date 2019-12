Caduta di calcinacci da una palazzina a Quartu, intervento dei vigili del fuoco

Quartu Sant’Elena, i ntervento dei Vigili del Fuoco per il distacco di elementi costruttivi in cemento da una palazzina.

Da richiesta pervenuta alla sala del 115, la squadra di pronto intervento “3A” dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sta intervenendo dalle 10 circa in via Olanda, a Quartu, per il distacco di elementi costruttivi in cemento da una palazzina di cinque piani che, probabilmente a causa anche del vento, si sono riversati in strada e nel marciapiede.

Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone o veicoli in transito.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto a delimitare l’area per le operazioni di messa in sicurezza e con il supporto di un’autoscala hanno rimosso le parti pericolanti e transennato l’area sottostante la struttura.