Cadono dei pezzi della Croce al cimitero di Monserrato: intervengono i vigili del fuoco.

Questa mattina è stato necessario l’intervento di una squadra operativa per mettere in sicurezza l’area del camposanto di via Giulio Cesare interessata dalla caduta di alcune parti della Croce che si sono staccate dal blocco principale. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’area. Non si registrano danni alle persone.