I controlli evidentemente non ci sono tanto meno l’occhio attento e vigile degli Amministratori . Chissa’ quante volte sono passati dall’ingresso monumentale della Mediateca in Via Mameli e nessuno si e’ accorto che le lastre d travertino che rivestono le pareti stanno cadendo a pezzi in piu’ punti, come documenta la nostra foto scattata qualche giorno fa.

Che dire ? Ma, soprattutto che fare ?

Marcello Roberto Marchi