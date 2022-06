Cade e resta sotto il sole per ore: 67enne soccorso dai carabinieri a San Vito

Nel pomeriggio di ieri a San Vito, in località Su Pirasteddu, i carabinieri del Radiomobile hanno rinvenuto a terra e in precarie condizioni di salute un sessantasettenne pensionato di Muravera. I militari si sono posti alla ricerca dell’uomo dopo la segnalazione della moglie che aveva riferito che il marito era diretto a San Vito, dove avrebbe dovuto svolgere delle terapie per poi recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune di Muravera. Gli uomini dell’Arma si sono posti all’immediata ricerca dello scomparso che è stato rintracciato nel pieno pomeriggio. L’uomo era caduto, forse da solo o forse per un malore, ed è stato ritrovato per terra dai militari, che lo hanno condotto immediatamente all’ombra, dissetandolo e richiedendo il soccorso del 118. Il malcapitato era in evidente stato di disidratazione, per essere rimasto per circa 3 ore in posizione prona ed esposto al sole. Il successivo intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha prestato le prime cure, ha consentito di condurlo presso il Policlinico di Monserrato per ulteriori accertamenti.