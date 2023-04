Cade durante un’escursione tra le vallate di Oliena e Dorgali, 64enne tedesca salvata dai pompieri

Nel primo pomeriggio una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro è intervenuta nella valle di Lanaitu località Su Ruvagliu per soccorrere una escursionista tedesca di 64 anni, Sibylle Mertsch: la turista, mentre stava rientrando dal sito archeologico di Tiscali, è caduta e si e procurata problemi alla caviglia. I pompieri, in collaborazione con il personale del 118, hanno immobilizzato la caviglia e caricato la malcapitata nella barella “Kong”, trasportandola sino a valle per le altre cure del caso.