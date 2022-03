Caccia al pellet in Sardegna, nuovi assalti: in un megastore sacchi esauriti in sole tre ore

Il pellet è tornato, in Sardegna, dopo tanti giorni di “carestia”, dovuti anche al blocco dei porti da parte degli autotrasportatori. E, dopo il weekend , l’assalto dei sardi ai sacchi del combustibile indispensabile per alimentare le stufe e avere una bolletta elettrica non troppo salata va avanti. Nel Cagliaritano sacchi già arrivati nelle rivendite classiche e anche nei megastore: molti hanno ancora negli occhi le immagini delle lunghe code, sabato sera, fuori da un megastore di Sestu. Ma chi pensava che si trattasse solo di un effetto temporaneo è destinato a restare deluso. Nelle ultime ore, infatti, in un altro megastore sardo, a Nuoro, è arrivato un tir carico di sacchi di “super faggio” a sei euro e novantanove centesimi, col limite di 5 sacchi acquistabili per ogni famiglia.

Risultato? Tutto esaurito dopo tre ore: “Pellet finito! È stato diviso in massimo 5 sacchi a famiglia per cercare di accontentare un po’ tutti. Vi preghiamo di non intasare il centralino con le chiamate, purtroppo non sono previsti altri arrivi prima di 10 giorni”.