Cabras-Torregrande, bloccato il progetto per una pista ciclabile e una pedonale per mettere in sicurezza la via e permettere ai ragazzi di percorrerla senza rischiare di essere travolti dalle auto in corsa. Il sindaco Andrea Abis: “Io credo che la comunità di Cabras abbia subito un grave torto dalla precedente giunta regionale e che questo torto vada subito recuperato. Chiediamo l’immediato rifinanziamento della pista ciclabile e di quella pedonale alla giunta di Alessandra Todde e che finalmente ci consentano di realizzare l’opera”. Una meta prediletta per gli abitanti del territorio, paragonabile al Poetto di Cagliari, che soprattutto nei mesi estivi è il ritrovo per tanti ragazzi che, senza impegni scolastici o dopo le ore di lavoro, si ritrovano nella spiaggia più gettonata e mondana del luogo. Ben per questo era stato presentato un progetto per realizzare una pista ciclabile e una pedonale, 2,4 milioni di euro pronti da spendere, tre anni di trattative ma tutto è andato in fumo. Progetto bloccato, “c’è lo stagno”. Il sindaco di Cabras non ci sta e lancia un appello alla nuova giunta Todde, oramai quasi pronta, al fine di interessarsi del caso. “Questa strada collega Cabras a Torregrande ed è molto pericolosa per coloro che si avventurano su di essa a piedi o in bici. Soprattutto nelle sere d’estate parliamo di tanti ragazzi e ragazze” ha comunicato Abis.

E dire che avevamo 2,4 milioni per poter realizzare una corsia ciclabile e una corsia pedonale e un progetto definitivo in mano. Niente da fare, progetto bloccato e soldi portati via e dirottati chissà dove perché a trecento metri dallo stagno non si può fare nulla. Richieste e proteste durate tre anni, tutto inascoltato”.