Burcei, ecco le mamme che si prenderanno cura dei bimbi in casa propria

“Il progetto, proposto dall’amministrazione comunale, e gestito dalla Fondazione Polisolidale, vedrà coinvolte due giovani mamme di Burcei che hanno completato l’apposito percorso formativo.

Il servizio di genitore accogliente rappresenta una grande opportunità socio-economica per le famiglie del nostro paese e garantirà ai genitori di bambini dai 3 ai 36 mesi di età, un supporto professionale, che possa permetterli di lavorare e allo stesso tempo educare adeguatamente i propri figli” ha comunicato il sindaco Simone Monni. Una realtà già collaudata in molte regioni italiane e che ora sarà presente anche nel territorio di Burcei: una grande opportunità per chi non vuole rinunciare al lavoro e tanto meno a mettere al mondo i figli. Saranno due mamme a prendersi cura dei piccoli, a casa loro, in un micronido: giochi, poppate, cambio di pannolini, coccole, i dolci sonnellini e conforto nei momenti di coliche e mal di pancia, proprio come farebbero le proprie mamme. Una solidarietà tutta al femminile, insomma, da mamma a mamma, per il bene dei piccoli cittadini e la serenità dei genitori che devono lavorare. “Complimenti anche al personale impiegato di Comune di Maracalagonis e Comune di Sinnai della Cooperativa Il Cigno Speranzina Puddu e Luisella Pinna gestori degli asili nido dei nostri comuni, coordinati dalla Polisolidale Fond e dalla Responsabile Podda, complimenti alle ragazze Mamma Accoglienti, deliziose, che hanno raggiunto un alto livello di professionalità all’interno delle nostre strutture sotto la direzione dell’assistente Sociale Cristina Concu da anni impegnata nei servizi all infanzia di Mara e Sinnai” ha comunicato la sindaca Francesca Fadda. A Maracalagonis, infatti, le mamme accoglienti hanno effettuato il corso all’interno dell’asilo per acquisire la certificazione necessaria per far partire il progetto. Niente di nuovo, comunque, nozioni che non si apprendono di certo con lo studio ma con il naturale e inimitabile istinto materno, quello che darà tanto amore e protezione ai piccoli ospitati all’interno delle proprie mura domestiche.