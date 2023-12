Burcei, appello del Comune all’Anas: “Basta disagi, riaprite il ponte sull’ex orientale sarda”

Burcei – Sollecito da parte del Comune per la riapertura del ponte sulla EX 125 Orientale sarda: “Troppi i disagi da parte degli automobilisti che devono percorrere la strada alternativa caratterizzata da scarsa illuminazione, insufficienza dell’apposita segnaletica stradale e la carreggiata in parte dissestata e non idonea al passaggio di tutti i mezzi pubblici e di soccorso”. A darne comunicazione è il primo cittadino Simone Monni che ieri mattina ha scritto una nota “per avere dei chiarimenti sui lavori e per sollecitarne la riapertura”. Il tratto in questione è NSA 371 Ex S.S. N. 125 Orientale Sarda dal km 17+670 al km 18+190: chiusa “improvvisamente” ai primi di novembre per l’installazione della segnaletica secondo le norme previste dal nuovo codice della strada, la conclusione dei lavori è fissata il 21 dicembre. Considerati “i notevoli disagi creati dall’improvvisa chiusura del tratto di strada indicato, avvenuta senza preavviso e senza alcuna interlocuzione con questo Comune; viste le numerose criticità presenti sulla viabilità alternativa, più volte segnalate per le vie brevi al vostro ente, dal sottoscritto, in cui si segnalavano la scarsa illuminazione, l’insufficienza dell’apposita segnaletica stradale e la carreggiata in parte dissestata e non idonea al passaggio di tutti i mezzi pubblici e di soccorso” ha scritto il sindaco nella nota inviata all’ Anas, considerata

l’imminente scadenza del 21 dicembre, data in cui dalle ore 19 dovrà avvenire la riapertura del traffico, “si chiede con sollecitudine di avere chiarimenti in merito all’andamento dei lavori e si evidenzia la necessità di confermare la riapertura della strada alla data trascritta nell’ordinanza da voi emessa, in modo tale da porre fine ai gravi disagi in cui incorre la popolazione.