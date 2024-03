Buone notizie, la popolazione del Grifone in Sardegna è cresciuta dell’11,8%

La popolazione di Grifone in Sardegna continua a crescere. Lo dice il censimento annuale effettuato lo scorso 28 ottobre nell’ambito del progetto LIFE Safe for Vultures per verificare l’andamento demografico e valutare l’efficacia delle azioni intraprese. I dati confermano il trend positivo, con una stima della consistenza numerica da un minimo accertato di 332 individui a un massimo stimato di 378 individui e una crescita rispetto al 2022 dell’11,8%.

Il censimento è stato effettuato da 19 punti di osservazione: 17 nell’area tra Sindia, Pozzomaggiore, Bosa, Villanova Monteleone, Alghero e Ittireddu, dove si concentra la popolazione sarda, unica colonia autoctona rimasta in Italia, e 2 a Urzulei e Villasalto, dove si sta preparando la reintroduzione del Grifone. I dati sono stati raccolti da diversi gruppi di rilevatori, coordinati dai responsabili del progetto, e la collaborazione di Lipu, L’Altra Bosa e Legambiente.

Il monitoraggio è durato quattro ore, dalle 8 alle 12. In postazione c’erano almeno un monitoratore esperto e diversi collaboratori muniti di binocoli, cannocchiali a ingrandimento variabile e macchine fotografiche con teleobiettivi. Sono stati registrati orari, direzioni di volo, numero degli individui visibili totali e note di comportamento: in alzata, in termica, planata, e così via. L’ottima conoscenza che i monitoratori hanno dei siti di nidificazione, dei dormitori e dei corridori “obbligati” di volo dei Grifoni ha consentito di intercettare gran parte degli individui ed evitare doppi conteggi.

I dati del censimento sono coerenti coi risultati del monitoraggio sulla riproduzione, che nel 2023 ha registrato 83 coppie territoriali e l’involo di 55 giovani. Delle coppie censite nel Nord Ovest Sardegna, unica area di nidificazione del Grifone nell’isola, 76 si trovano nel Bosano (93,2%) e 7 nell’Algherese (6,8%). I parametri riproduttivi della colonia di Porto Conte hanno visto una decisa crescita con 2 coppie territoriali, 2 deposizioni e 2 involi in più. Nella popolazione del Bosano le colonie e i siti occupati sono stati 14, con un aumento di 7 coppie territoriali, 4 deposizioni e un giovane involato.

Il successo riproduttivo e la produttività hanno registrato una flessione del 2,47% e del 5,71% rispetto al 2022 sebbene siano aumentate le coppie territoriali (+9), le deposizioni (+6) e i giovani (+3). Questo è dipeso dalla crescita del tasso di mortalità prenatale, con 13 covate perse contro le 9 del 2022, e la perdita di 2 giovani prima del loro involo, con un tasso di mortalità postnatale del 3,5%. Emerge in particolare che nei siti più disturbati le coppie territoriali aumentano ma poi abbandonano il nido, mentre nei siti meno disturbati, come le falesie che si affacciano sul mare, la produttività e il successo riproduttivo sono prossimi al 100%.

Ultima curiosità: funziona l’integrazione tra individui della popolazione locale e individui provenienti dal ripopolamento del progetto, di cui è capofila il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari e di cui sono partner l’Agenzia Forestas, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, E-Distribuzione e la Vulture Conservation Foundation. Lo conferma la presenza di 9 coppie miste, 7 nel Bosano e 2 nell’Algherese, dove per il secondo anno consecutivo è stata registrata anche una coppia formata interamente da adulti introdotti col restocking.