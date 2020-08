Buone notizie da Carloforte: oggi zero positivi al Coronavirus, attesa per 315 nuovi tamponi

Buone notizie da Carloforte: oggi non è stato registrato nessun altro caso di coronavirus, altri 315 tamponi effettuati. Dopo l’allarme scattato i giorni scorsi per due feste, una in discoteca e l’altra privata, alle quali hanno partecipato alcuni giovani che in seguito sono risultati positivi al covid-19, il sindaco Salvatore Puggioni ha subito preso in mano la situazione assieme alla sua squadra e agli operatori sanitari: 800 tamponi effettuati sinora, “un numero senza paragoni con il resto della Sardegna” spiega il primo cittadino, una azione intrapresa per circoscrivere il virus ed evitare la sua ulteriore diffusione.

Le raccomandazioni da seguire sono sempre le stesse: distanziamento sociale, utilizzo delle protezioni facciali, cioè le mascherine, e l’igiene scrupolosa delle mani. “L’isola non è chiusa – ribadisce Puggioni – a Carloforte si può venire, non ci sono restrizioni di sorta”.