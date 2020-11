“Buon compleanno, Mattia Ennas: la verità sulla tua morte sta per saltare fuori”

“Buon compleanno Mattia, ovunque tu sia noi ti sentiamo sempre qui con noi. So che ci osservi, ci guidi e spesso nel corso delle indagini ci accorgiamo che tante cose ce le suggerisci tu. La verità vera è vicina a saltare fuori, il magistrato e gli investigatori della polizia giudiziaria non hanno smesso un attimo, neanche in questo periodo di pandemia, di cercare pezzi di quel puzzle investigativo che sta conducendo a darti Giustizia. Te lo giurai su quel freddo tavolo autoptico, l’ho giurato a mamma Ornella, papà Valerio ed alle migliaia di persone che ti amavano e ti amano ancora: Ti daremo giustizia e vertià! Illuminaci e proteggi i tuoi”. A scriverlo, su Facebook, è l’avvocato Gianfranco Piscitelli, che assiste la famiglia del giovane. Oggi Mattia Ennas avrebbe compiuto vent’anni. La sua vita, però, si è spezzata il 25 agosto 2019: Ennas è morto dopo essere precipitato da un palazzo di Mulinu Becciu. Una morte non ancora del tutto chiarita, ci sono già state indagini e, stando alle parole di Piscitelli, nuovi elementi potrebbero presto saltare fuori.

Anche la madre di Mattia Ennas, Ornella Mallus, ha postato su Facebook un ricordo: “Oggi una giornata particolare per me, per chi ti amava, tutti si chiedono cosa sia successo. In tanti hanno capito che la tua morte è ingiusta e merita verità e giustizia in tanti hanno capito che la storia fa acqua da tutte le parti non regge ma sappi che noi pian piano stiamo ricostruendo quell puzzle e prima o poi accadrà. Un grazie a tutti coloro che ci sostengono in questa battaglia a chi anche non conoscendoti ci sostiene e siete veramente tanti grazie di cuore a tutti”