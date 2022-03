Buio nelle strade di Cagliari: si riaccendono via Caprera e via Piovella, lavori in corso in via Sonnino

Illuminazione pubblica: in corso lavori di ripristino. A partire dalla serata di oggi, si riaccende l’illuminazione pubblica nelle vie Dei Grilli, Sicilia, Caprera, Euro, Ponchielli, Bacu Abis e Monsignor Piovella.

Interventi di manutenzione straordinaria sono invece in corso sugli impianti delle vie Sonnino e XX Settembre. In particolare, sulle linee di alimentazione elettrica per le quali sarà necessaria l’apertura di più fronti di scavo stradale.

Per l’eliminazione dei malfunzionamenti che stanno interessando l’illuminazione pubblica in diverse zone della città, con una gara l’Amministrazione comunale ha già individuato nuova una ditta. Sarà operativa sin dalle prossime settimane, non appena saranno completate le verifiche previste dalla legge in materia di appalti.

Il palo caduto nel quartiere Sant’Elia – spiegano dal Servizio Infrastrutture viarie e Reti – non fa parte di alcun impianto di proprietà comunale.