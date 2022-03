Buio nelle strade a Cagliari, denuncia di Truzzu in Procura: “Manomissioni fatte da mani esperte”

I punti luce di Cagliari manomessi da mani esperte. Il sindaco Paolo Truzzu pronto a far partire una denuncia contro ignoti. L’annuncio oggi nel corso della conferenza stampa sulla sicurezza stradale in città. “Abbiamo riscontrato manomissioni sistematiche dei quadri”, ha dichiarato il primo cittadino, “stiamo aspettando il report della società che gestisce il servizio e secondo quello che resulterà siamo pronti a fare denuncia contro ignoti, perché alcuni episodi sono gravi e particolari. Ora, aggiunge, “abbiamo una nuova ditta di manutenzione e possiamo intervenire sistematicamente. In alcune strade si spengono le luci ma possiamo ma ci sono zone che abbiamo illuminato noi come via Roma, dove fino a poco fa c’era il buio più totale”.

“Dal 2018 a oggi sono stati cambiati 8 mila punti luce”, ha concluso, “ma sono state cambiate le lampadine e non le reti. E le nuove lampade e con le vecchie reti hanno creato delle difficoltà. Ora stiamo lavorando sulle reti, con un nuovo appalto da 7 milioni di euro”.