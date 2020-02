Bugo e Morgan, lite con morsi e sputi prima di salire sul palco: squalificati dal festival di Sanremo. Tiene banco la clamorosa lite tra Bugo e Morgan dopo dissidi sulla cover del giorno prima: secondo i testimoni, i due sarebbero venuti alle mani proprio mentre Amadeus li presentava per la loro esibizione. “Senza di me tu qui non saresti mai arrivato”, ha urlato Moran a Bugo che ha cantato da solo l’intera canzone. Poi il testo cambiato, le polemiche, la squalifica arrivata in tarda serata. Oggi ultima serata con la finale di Sanremo, Gabbani e Diodato sembrano contendersi la vittoria secondo i rumors.