Buggerru, ragazzo ventenne di Carbonia ferito dall’elica del gommone: è in gravi condizioni. apit: trasportato d’urgenza all’ospedale Sirai, è grave anche se non in pericolo di vita, fortunatamente. L’incidente è avvenuto nel tratto d’acqua che si trova tra Cala Domestica e Masua, a prestare i primi soccorsi è stato un battello della Capitaneria che ha poi consegnato il ragazzo ai medici del 118.