Buggerru, cinque cani da caccia finiscono in un dirupo: salvati dai vigili del fuco

Erano finiti in un dirupo in una zona impervia nelle campagne di Buggerru. Paura per la sorte di cinque cani da caccia. L’allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivata nel pomeriggio, sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Iglesias e del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dalla sede centrale del Comando di Cagliari. Le operazioni di recupero rese si sono rese difficili a causa della zona molto impervia e rocciosa con una fitta vegetazione di macchia mediterranea, non facile da raggiungere con gli automezzi. L’intervento si è protratto per alcune ore. I Vigili del Fuoco alla fine sono riusciti a recuperare i poveri cagnolini e affidarli al proprietario. Sani e salvi.