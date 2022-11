Bufera Regione, si dimette anche il presidente della commissione Lavoro: “Meglio tornare al voto”

La maggioranza di Solinas continua a perdere pezzi. Dopo l’addio dell’assessore e vicepresidente Alessandra Zedda, seguito a quello del leghista Todde e di Gianni Lampis di Fdi passato in parlamento, si è dimesso anche il presidente della commissione Lavoro, Franco Stara, eletto con Italia Viva ma passato in maggioranza con il gruppo Udc-Sardegna al centro.

“Non ci sono più le condizioni per andare avanti – ha detto Stara in apertura di seduta della commissione – Le commissioni svolgono un ruolo fondamentale e troppo spesso manca il numero legale. Alla Sardegna, in un momento così drammatico, serve un reale cambio di passo e piuttosto che restare immobili è meglio staccare la spina e andare a casa. Siamo stati eletti per lavorare: basta con le beghe. Siamo a novembre e non c’è ancora all’ordine del giorno la legge omnibus che doveva entrare a settembre: a questo punto, meglio ridare la parola ai sardi”.

Parole di stima, ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente Stara, sono state rivolte dal capogruppo della Lega, Pierluigi Saiu, dalla consigliera Cinque Stelle, Desirè Manca e dalla consigliera Laura Caddeo (Leu).