Bufera di fulmini e forti temporali su tutta la Sardegna, il maltempo avvolge anche Cagliari

Tutta la Sardegna è sotto lo scacco del maltempo. I temporali più forti stanno interessando il centronord dell’Isola, da Oristano sino a Sassari. Piena allerta gialla confermata, con tanto di tempesta di fulmini e forte vento a contorno. Il vortice di instabilità, dopo avere lasciato l’oceano, ha sorpassato la Spagna e il mare, arrivando direttamente sull’Isola. La Protezione Civile ha allungato l’allarme sino alla mezzanotte di oggi, su tutta la Regione. Il Campidano e Cagliari non fanno eccezione, Pirri inclusa. Valgono, come per tutte le altre volte, le stesse regole di comportamento: evitare, per quanto possibile, spostamenti in auto o a piedi ed evitare le zone vicine a laghi, fiumi o corsi d’acqua.