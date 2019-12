Bruxelles, i giovani della Sardegna protagonisti nell’Unione europea

A Rond-point Schuman, nel cuore del Quartiere Europeo a Bruxelles, i giovani sardi del Progetto Young Work and Territory in Sardinia assieme ai rappresentanti della giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna come l’Assessore agli Enti Locali, Quirico Sanna ed il Direttore Generale dell’Assessorato Enti Locali Umberto Oppus, hanno intrapreso un primo, fondamentale passo, verso le opportunità offerte dall’Unione Europea per i giovani e per il territorio.

Durante questo anno, grazie al Progetto finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna assieme, i giovani hanno intrapreso un percorso mirato ad accrescere le loro capacità e tecniche di scrittura di proposte progettuali, ricerca partners e analisi dei bandi a finanziamento diretto della Commissione Europea. Tutte competenze che se, incentivate ed incoraggiate, potranno essere messe a disposizione delle comunità di riferimento dei giovani, che diventeranno loro stessi soggetti in grado di permettere ai propri Comuni di partecipare alle opportunità di finanziamento della Commissione Europea portando in questo modo un vantaggio diretto per il territorio, sia in termini occupazionali che di sviluppo. La capacità e la voglia dei giovani è forte, il sostegno della Regione Sardegna non è in discussione, non resta che continuare a lavorare in modo sinergico con entusiasmo e competenze per farsi trovare pronti in vista della prossima programmazione comunitaria 2021-2027.