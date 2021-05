Brutto incidente sulla 195 in direzione Capoterra, schianto con diverse auto coinvolte. Almeno 4 auto coinvolte nello scontro tra diverse auto avvenuto nei pressi della rotonda di Macchiareddu, in direzione di Capoterra: traffico rallentato e momenti di grande paura e tensione nella prima vera domenica di gite verso le spiagge della costa di Pula e Chia. L’incidente con alcuni feriti, fortunatamente non gravi, ha provocato forti rallentamenti, le operazioni di soccorso non sono ancora terminate. Sul posto diversi agenti della Polizia Locale.