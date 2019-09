Brutto incidente al motoraduno di Riola Sardo: centauro gravissimo ricoverato al Brotzu

Un tamponamento con un’auto, al raduno in onore di Simoncelli: a farne le spese un motociclista di Marrubiu che si trova all’ospedale Brotzu in prognosi riservata. I feriti in tutto sono tre, coinvolti nel caos dello scontro: al raduno partecipavano decine di giovani