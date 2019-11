Brutto incidente in mattinata sulla strada Provinciale 15, tra Bonacardo e Santu Lussurgiu. Un uomo alla guida di un’utilitaria, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura. L’auto si è ribaltata più volte: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abbasanta e i carabinieri per svolgere tutti i rilievi del caso. Il guidatore, ferito, è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118.