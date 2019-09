Incidente a Pirri. Un cagliaritano di 66 anni alla guida di una Hyundai Atos, proveniente da via delle Rane, mentre stava girando in via del Canneto si è scontrato con due morotini portapizze guidati rispettivamente da due ragazzi 19enni cagliaritani. È stata proprio la coppia di ragazzi ad avere la peggio: sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice giallo al Brotzu e al Santissima Trinità.

Sul posto la polizia Locale per i “classici” rilievi di rito.