Brutto incidente a Pirri, 86enne al volante investe un pedone: ricoverato in gravi condizioni

Incidente stradale a Pirri, in via delle Fosse Ardeatine. Un ottantaseienne di Cagliari al volante di una Fiat Punto ha colpito, per cause ancora da accertare, un pedone di settantotto anni. L’impatto non è stato leggero, anzi: l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 ed è stato trasportato, inizialmente con un codice giallo, all’ospedale Brotzu. Una volta lì, però, le sue condizioni si sono aggravate: la prognosi dei medici, attualmente, è riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, per i “classici” rilievi del caso, gli agenti della polizia Municipale.