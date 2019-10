Brutto incidente a Pirri, 15enne in motorino finisce contro un muro: trasportato all’ospedale

Incidente a Pirri. Un 53ennr al volante di una Citroen Berlingo, giunto all’incrocio tra via Fonseca e via Balilla, si è scontrato quasi frontalmente con il motorino guidato da un quindicenne. L’impatto non è stato lieve, e il giovanissimo è stato sbalzato, insieme al mezzo, prima contro un muro e, poi, è finito sull’asfalto, rimanendo ferito. Necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, il 15enne è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice giallo.

Sul posto, per i “classici” rilievi, la polizia Locale di Cagliari.