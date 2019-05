Brutto incidente a Nuoro sulla 131 dir: chiusa la strada che porta a Olbia

Una donna di 51 anni in gravissime condizioni. La strada statale 131dir “Diramazione Centrale Nuorese” è temporaneamente chiusa in direzione Olbia, a Nuoro (km 55), a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

