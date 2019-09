Incidente nel quartiere di Mulinu Becciu a Cagliari. Un 77enne al volante di una Fiat Panda, nel svoltare in via Cinquini, si è scontrato con un ventunenne in sella a un ciclomotore Piaggio che stava arrivando dalla direzione opposta. L’impatto non è stato leggero e il centauro è finito sull’asfalto, restando ferito. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata un’ambulanza del 118. Il giova è stato trasportato all’ospedale Marino in codice giallo.

Sul posto la polizia Locale.