Bruno Barbieri mantiene la promessa, lo chef avvistato a Cagliari per la puntata sarda di “4 Hotel”

Bruno Barbieri è stato avvistato a Cagliari, insieme ai titolari di quattro alberghi, sulla soglia di una delle strutture in gara per la puntata tutta sarda di “4 Hotel” che, probabilmente, andrà in onda il prossimo autunno. Qualche mese fa, ospite ad un evento nel centro dell’Isola, Barbieri aveva messo in agenda una puntata tutta sarda: “La prossima primavera”. E la primavera è arrivata. Nel video, realizzato da un fan e girato alla nostra redazione, si vede Barbieri fuori da uno degli hotel in gara. Il tendone con il nome non lascia spazio a interpretazioni, si tratta di villa Fanny, di proprietà della famiglia Cellino, tra viale Merello e via Don Bosco. Una delle titolari accoglie Barbieri e tre uomini, tutti proprietari degli altri alberghi in sfida. Si tratta della prima puntata in assoluto dello show targato Sky realizzato in Sardegna, la curiosità dei fan salirà presto alle stelle soprattutto per scoprire chi sarà il vincitore.

Per saperlo in modo ufficiale bisognerà però attendere, a pagamento prima su Sky e dopo gratis su Tv 8, la puntata tutta isolana di “4 Hotel”.