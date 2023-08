Bruno Barbieri innamorato della Sardegna, lo chef è a Cagliari: “E adesso vado al mare”

Prima è rimasto stregato dal Gennargentu e dalla cucina barbaricina, poi dal capoluogo della splendida Sardegna, Cagliari. Bruno Barbieri, il noto chef e giudice della trasmissione di Sky Masterchef, continua le sue vacanze nell’Isola. Ieri è stato avvistato nel rione storico di Castello: i baristi del locale di piazza Carlo Alberto ne hanno approfittato per scattarsi qualche foto ricordo con lui, lo stesso hanno fatto alcuni residenti del quartiere: “Ragazzi ovunque voi siate, Buon Ferragosto! Vi voglio bene! E siccome lo sapete sono un curiosone, scrivetemi nei commenti come lo passerete e soprattutto cosa mangerete!”, ha scritto a contorno di un video di Instagram realizzato in via dei Genovesi a Cagliari. Abbronzatura da far invidia a tutti i suoi concittadini bolognesi, pantaloncini corti, una semplice polo e, come sempre, tanta simpatia.

“Ovunque voi siate, divertitevi. Anzi, ho un’idea, divertiamoci insieme. Continuate a seguirmi, ciao. Adesso vado al mare”.