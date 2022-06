Bruciano frasche e scatenano un vasto incendio nelle campagne di Santa Giusta: 3 persone nei guai

Tre persone sono state denunciate dai Forestali, a Santa Giusta, per incendio colposo. I 3 sono stati ritenuti responsabili del vasto incendio colposo che, il 17 maggio scorso, ha devastato sette ettari nelle campagne di Santa Giusta, arrivando a lambire strade e case. Il rogo era scoppiato in località Cuccuru Mannu: in cenere tanti vigneti ed eucalipti. Soltanto grazie al tempestivo intervento delle pattuglie della stazione forestale di Marrubiu, del gruppo Gauf dell’Ispettorato di Oristano e di due squadre dei Vigili del fuoco era stato possibile evitare il peggio. Per mettere in sicurezza il territorio, inoltre, era stato necessario anche l’intervento di un mezzo aereo inviato dalla base del corpo forestale di Fenosu. Gli stessi forestali avevano avviato immediatamente gli accertamenti, che hanno permesso di risalire alle cause del vasto rogo, da attribuire alla negligenza e all’imperizia con cui era stato effettuato, nella zona, un abbruciamento di frasche di eucalipto, nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, infatti, con l’innalzarsi delle temperature e il rafforzamento del vento, le ceneri dell’abbruciamento si erano riattivate fino a sviluppare fiamme che si erano quindi propagate nell’area circostante per l’assenza di adeguate fasce di isolamento. Al termine delle indagini, nei giorni scorsi, tre persone del posto, individuate come responsabili dell’abbruciamento, sono state denunciate per incendio colposo.