Brucia ancora la Sardegna. In tarda mattinata un vasto incendio ha interessato i territori di Lanusei e Arzana. In azione per domare le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, anche un l’elicottero della base del corpo forestale S.Cosimo.

L’intervento della squadra aerea accompagnato dalle squadre a terra sta per fortuna avendo la meglio sulle fiamme.

Foto: Luca Floris