Brotzu, ecco tutti i nuovi direttori dei dipartimenti: il puzzle delle nomine è completato

L’Arnas Brotzu ha nominato, con la delibera n. 421 del 18.3.2024, i Direttori dei Dipartimenti di cui si compone l’organizzazione aziendale, che risultano essere i seguenti: Tecnico Ing. Gianluca Borelli; Oncologico Chirurgico Prof. Antonio Macciò; Cura delle Malattie Oncologiche Dott. Raffaele Barbara; Cardio-Vascolare Dott. Emiliano Cirio; Chirurgico Dott. Andrea Solinas; Neurologico e della Riabilitazione Dott. Simone Comelli; Emergenza-Urgenza Dott. Giuseppe Dessì; Diagnostica Avanzata e Servizi Dott. Paolo Siotto; Medico Internistico Prof. Antonello Pani; Materno-Infantile Dott. Luigi Mascia. La designazione dei Direttori di dipartimenti, strutture portanti dell’Azienda ospedaliera più rilevante dell’Isola, rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento organizzativo di una macchina complessa, che occupa oltre tre mila dipendenti e che, quotidianamente, assicura assistenza ai pazienti provenienti da tutto il territorio regionale. I Dipartimenti, retti con incarichi provvisori da Luglio 2023, necessitavano di una dirigenza stabile e responsabile, garante della qualità dei servizi ospedalieri erogati. Costituiti dalle Strutture Ospedaliere (i reparti per intenderci), aggregate per relazione, si è provveduto, per l’individuazione dei loro Direttori, ad applicare il Regolamento, approvato a Marzo del 2023, che prevede un iter rigoroso: ai Direttori provvisori è stato richiesto di convocare i rispettivi Comitati per l’insediamento dei componenti e la comunicazione della terna dei Direttori di Struttura Complessa (reparti) per la conseguente nomina dei Direttori di Dipartimento.