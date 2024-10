Brotzu, è guerra totale dopo l’incontro col prefetto: “I soldi della Regione non bastano e siamo pronti allo sciopero”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Per noi il tentativo di conciliazione oggi in Prefettura è fallito, lo stato di agitazione prosegue e non è per nulla scongiurato lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Arnas Brotzu con i quali valuteremo, passo per passo, le ulteriori azioni di mobilitazione”: lo ha detto il segretario della Fp Cgil Cagliari Nicola Cabras dopo l’incontro nel quale è emerso che l’assessorato si prepara soltanto a rendere operativo l’utilizzo di risorse già previste da una legge della passata legislatura e destinate a tutte le strutture ospedaliere della Sardegna. “Se fosse così, non verrebbe risolto alcun nodo della vertenza Brotzu”, ha aggiunto il segretario auspicando che nell’incontro fissato per il 18 ottobre “l’assessore Bartolazzi si presenti con soluzioni concrete e spendibili nell’immediato, sia sul fronte delle retribuzioni che sulle altre importanti criticità che gravano su un sistema in sofferenza, a partire dalla carenza di organici fino all’abbattimento delle liste d’attesa per arrivare a una programmazione che restituisca equilibrio tra le strutture ospedaliere e la rete territoriale”. Una posizione condivisa anche da Carlo Marras della Fp Cgil, Fabio Sanna della Uil Fpl e Alessandro Floris della Cisl Fp: “Si è parlato di una vertenza Brotzu articolata sulle difficoltà della dirigenza e del comparto con alcuni punti in comune. Prendendo atto sia della disponibilità dell’azienda ad iniziare la contrattazione decentrata, elemento che troviamo dovuto ancorché in forte per cominciare a dare delle risposte. Prendiamo atto anche della disponibilità da parte dell’assessorato a convocare le parti per parlare delle risorse perequative della legge regionale 1 del 2023, quantificate in dieci milioni di euro per l’intero sistema sanitario regionale”, osservano i sindacalisti, ” ma riteniamo assolutamente insoddisfacenti le risorse annunciate per risolvere i problemi delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Anas Brotzu.

Pertanto abbiamo dichiarato che il tentativo di conciliazione si conclude con esito negativo e convocheremo una specifica assemblea per l’azienda Arnas Brotzu per decidere, assieme alle lavoratrici ed

ai lavoratori, il percorso i tempi e le azioni da mettere in campo per arrivare alla risoluzione del problema analizzando assieme a loro l’opportunità di proclamare un clamoroso sciopero di tutto il personale

dell’azienda”.

Fanno sentire la loro voce anche le segreterie aziendali e regionali dei medici del Brotzu presenti all’incontro, e la modalità è quella delle dita incrociate: “Ringraziamo la prefettura per l’opera di mediazione, prendono atto dell’impegno preso dalla Direzione generale sanità per la risoluzione del problema perequazione dei fondi del Brotzu. Nel contempo sollecitano la direzione generale dell’azienda Brotzu per una celere conclusione della contrattazione integrativa aziendale. Sino alla sottoscrizione degli accordi regionali e aziendali i dirigenti medici e sanitari del Brotzu manterranno lo stato di agitazione, astenendosi dall’effettuare orario aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente dovuto, sia in azienda sia nelle altre aziende sanitarie della Regione”, così AAROI-Emac, ANAAO, CGIL dir SSN, CIMO, CISL medici, FASSID, FESMED, FVM e UIL FPL.

LA POSIZIONE DI BARTOLAZZI – “Le varie riforme sanitarie in Sardegna, con i relativi processi di scorporo e successive incorporazioni hanno prodotto nel tempo un quadro disomogeneo relativamente al valore medio dei fondi contrattuali della dirigenza e del comparto sanitario, e alle relative premialità. La situazione di squilibrio, che si protrae da parecchi anni, fotografa un dislivello riferito in particolar modo alle aziende ospedaliere, ove si verifica un maggior assorbimento di risorse derivanti dagli straordinari e dalle particolari condizioni di lavoro esistenti nelle strutture ad alta complessità.

Un minor grado di sofferenza riguarda le Aziende con prevalenti servizi territoriali dove non vi è reperibilità di turno, straordinari, lavoro notturno, festivi con una routine ordinaria settimanale riferita alle fasce orarie diurne dal lunedì al venerdì”, così Bartolazzi. L’assessore ha perciò deciso di porre fine a questa evidente situazione di disuguaglianza avviando un processo di revisione degli attuali requisiti retributivi del personale sanitario. Per raggiungere gli auspicati obbiettivi perequativi non è possibile prescindere dalla valutazione di elementi di natura strutturale la cui misurazione è legata a precisi parametri di riferimento, attuale oggetto di studio da parte degli uffici regionali. L’assessorato regionale alla Sanità è impegnato da diverse settimane nell’elaborazione di alcuni modelli di riferimento, basati sull’applicazione dell’attuale legislazione regionale e nazionale e su alcune esperienze specifiche riferite ad altre regioni italiane. Ciò al fine di individuare il parametro di perequazione più equo in grado di soddisfare le giuste rivendicazioni dei medici e del personale di comparto che deve trovare un adeguato riscontro economico al proprio lavoro quotidiano. In particolar modo l’assessore Bartolazzi si è sempre dimostrato estremamente sensibile alla situazione dell’ospedale Brotzu e alle ragioni delle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori, con le quali è in corso un sereno confronto e con cui sono state concordate le date d’incontro. È intendimento dell’assessore riportare un clima di serenità e motivazione nelle nell’Arnas Brotzu, così come in tutte le aziende sanitarie dell’Isola”.