Brescia, tentata rapina a Cellino: l’ex presidente del Cagliari reagisce e mette in fuga i ladri

Oggi il presidente del Brescia Massimo Cellino ha subito un tentativo di rapina in un supermercato. L’imprenditore cagliaritano ha però reagito mettendo in fuga i due malviventi che tentavano di portargli via l’orologio