Brescia-Cagliari, tra i convocati torna anche Falco: Ranieri con il rebus dell’attacco. Il tecnico deve scegliere il partner di Lapadula in una squadra che non riesce più a segnare: in lizza Luvumbo ma non Prelec che è ko, Falco ed è stato convocato anche il panzer Griger della Primavera. Non ci sono infatti Pavoletti e Rog, mentre Nandez questa volta dovrebbe partire dal primo minuto. La “spina nel fianco” per colpire il Brescia di Cellino, che è stato spesso contestato ultimamente con la squadra che non naviga in buone acqua malgrado i continui cambi di allenatori. Ora in panchina c’è Gastaldello. Alle 18, poco dopo la partita, andrà in onda su Radio Casteddu “A bocce ferme dopo il Cagliari”, linea diretta con i tifosi rossoblù.