Brescia-Cagliari 2-2, prima la paura poi l’occasione sprecata: Balotelli espulso, il Cagliari non passa

IL CAGLIARI ANNASPA A BRESCIA

di Gigi Garau

Prima giornata di ritorno con un pareggio in casa della squadra dell’ex Cellino. Dopo quattro sconfitte il Cagliari pesca un punto a Brescia, una partita cominciata bene con il vantaggio di Joao Pedro ma che poi è andata via via complicandosi con il passare dei minuti, il Brescia voleva vincere e ha avuto l’occasione per farlo, complice un grande Torregrossa che oltre alla doppietta ha fatto letteralmente impazzire la difesa del Cagliari. I ragazzi di Maran sono apparsi appesantiti nelle gambe e confusi nelle idee, nonostante le numerose occasioni, il Cagliari non ha mai dato l’impressione di poter vincere la partita, nemmeno quando si è trovato con un uomo in più, dei rossoblù non c’è molto da salvare, escluso Joao Pedro che segna e difende e uno straordinario Nainggolan che continua a fare gli straordinari anche se non è il giocatore lucido che abbiamo visto nella prima fase del campionato. Oggi in ombra anche Olsen, Cigarini, Simeone e Nadez, un Cagliari che non riesce ad essere se stesso e che spesso annaspa nell’intraprendenza degli avversari. Ma vediamo come è andata la gara: Prima giornata di ritorno allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, di scena la classica degli ex, il Brescia del presidente Massimo Cellino, penultimo in classifica, sfida il Cagliari del patron Tommaso Giulini, ancora sesto nonostante le ultime quattro sconfitte di seguito.

Arbitra l’incontro un altro sardo, il Sig. Giua della sezione di Olbia, una sfida quasi famigliare che non concede alibi ai rossoblù di Maran che devono cambiare mentalità, scrollarsi l’apatia che ha caratterizzato le ultime quattro giornate e rimettere in campo la grinta e la determinazione dei momenti d’oro. Del resto il sesto posto non deve trarre in inganno, le inseguitrici si fanno sotto e il Cagliari rischia seriamente di essere risucchiato nella zona calda della classifica. Sembra un incubo, la squadra che sino a qualche mese fa sembrava un’armata invincibile, è diventata una brigata prevedibile e confusa, talvolta leziosa e prevedibile, senza idee e senza grinta, fantasmi che evocano stagioni passate con salvezza all’ultima giornata. Mister Maran lo sa e non prende rischi, schiera la formazione che ha dato maggiori soddisfazioni in questo campionato e cioè: Olsen tra i pali, Faragò e Pellegrini esterni difensivi, Klavan e Pisacane centrali, Cigarini in cabina di regia, Nandez e Rog esterni di centrocampo, Nainggolan dietro le punte che continuano ad essere Simeone e Joao Pedro. Dal canto suo la squadra di Corini schiera la seguente formazione: Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti, Romulo, Tonali, Ndoj, Spalek, Donnarumma e Torregrossa. Dopo un lungo infortunio si rivede Cragno in panchina, mentre sulle stesse panche mancheranno Castro e Ragatzu. Il primo tempo inizia con il Cagliari che indossa la classica maglia rossoblù, la prima fiammata è del Cagliari al 2’, cross di Nainggolan e deviazione di testa di Simeone con palla fuori abbondantemente, un minuto dopo è Simeone ad un passo dal goal con grande risposta del portiere bresciano Joronen che devia in calcio d’angolo. Al 6’ palla goal per il Brescia, grande conclusione di Torregrossa e bella risposta di Olsen, al 16’ una punizione per il Brescia, calciata da Sabelli con palla che esce fuori di poco sulla sinistra della porta difesa da Olsen. Al 18’ prima ammonizione della partita, la prende il bresciano Ndoj, al 20’ è Joao Pedro a ricordarsi di essere il cannoniere dei rossoblù, schiacciando in rete un perfetto cross di Nandez.