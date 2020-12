Braccianti stranieri trattati come schiavi, famiglia di allevatori sardi arrestata nel Lazio

Braccianti trattati come schiavi. Famigli di sardi arrestata nel Lazio. Marito, moglie e due figli, tutti di origini sarde. Un intero gruppo familiare di allevatori di pecore, è stato arrestato a a Ischia di Castro, in provincia di Viterbo, dai carabinieri. Occupazione di lavoratori stranieri clandestini, estorsione aggravata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e sfruttamento aggravato della manodopera. Queste le accuse.

Le indagini partite dopo il ritrovamento in una strada di Ischia di Castro del cadavere di un cittadino straniero.