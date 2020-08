Boschi in cenere in Sardegna, oggi 26 incendi: fiamme a Iglesias, Sant’Antioco e Mandas

Oggi su un totale di 26 incendi 6 hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.

Colpito il Sulcis. Un rogo a Iglesias, in località “Punta Tedeschi”, dove sono finiti in cenere circa 10 ettari di macchia mediterranea e un ‘altro a Sant’Antioco in località “Monte de su Casteddu”, dove le fiammo hanno percorso una superficie di circa 1 ettaro (le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono tutt’ora in corso”.

Fuoco anche a Mandas nei pressi della SS 128, dove è intervenuto 1 elicottero leggero: qui l’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di terreni incolti.

Incendi anche ad Arzana, in località “Costa Crareu”, (distrutta una superficie boscata di circa 2 ettari di macchia mediterranea e bosco), a Terralba in località “Giogoni”, (in cenere una superficie contenuta di terreni coltivi) e a Bottida, in località “Nuraghe Sa Corona”, dove le fiamme hanno lambito il centro abitato e percorso 5 ettari di macchia mediterranea e bosco.