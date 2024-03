Bosa, un altro capodoglio morto portato a riva dalle onde

La scoperta è stata fatta questa mattina nella spiaggia Di Turas: come si evince dall’immagine scattata da Valeria Tedde, il mammifero marino giace sull’arenile, portato dal mare in burrasca. Ha una ferita ben visibile nella parte anteriore del corpo, gli manca una porzione di carne. Ancora ignote le cause che hanno provocato la morte del capodoglio che, apparentemente, potrebbe essere un subadulto. Qualche giorno fa, un balenottero era stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione nella spiaggia di San Giovanni di Sinis.