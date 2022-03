Bosa, Gianluca Passerò non è stato ucciso: l’allevatore è morto dopo una caduta

Non c’è nessun assassino a Bosa. Fabrizio Passerò, l’allevatore di 49 anni trovato morto in un viottolo al centro del paese lo scorso ventiquattro febbraio, è morto in seguito ad una caduta. Ha battuto la testa violentemente sull’asfalto ed è morto sul colpo. A svelarlo è l’autopsia, eseguita ieri al Policlinico di Monserrato, dal medico legale Roberto Demontis: quasi cinque ore di analisi e verifiche prima di stilare il referto: nessun omicidio, morte accidentale. Resta il dolore dei parenti e dei tanti amici del 49enne, con i bosani che possono tirare un sospiro di sollievo: non c’è stato nessun omicidio a due passi dal fiume Temo. Lo stesso sindaco Pier Franco Casula, anche nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del corpo, aveva predicato prudenza.

Il corpo di Passerò è già stato restituito ai familiari, che potranno dare una degna sepoltura al proprio caro.