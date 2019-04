Boom massaggi orientali a Cagliari tra relax e vanità: “Anche le ottantenni vogliono mettersi in bikini”

Cagliaritani e cagliaritane sempre più alla ricerca dei massaggi “speciali” made in Oriente. Fanno bene al corpo, tanto più con l’arrivo dell’estate e la necessità di sfoggiare un fisico invidiabile. Almeno, queste sono le richieste che capitano maggiormente “tra le mani” di Isabella Montis. Quarantuno anni, di Cagliari, è un’operatrice del massaggio olistico, sportivo e orientale: “Alla fine di una dura giornata di lavoro o semplicemente per relax, vanno molto i massaggi decontratturanti, lunghi e un po’ dolorosi ma necessari per ripristinare in modo adeguato l’attività dei muscoli”. Ma anche “massaggi molto oleosi, l’olio aiuta a rilassare corpo e mente. Tra le donne abbiamo tutte le fasce d’età, mentre per gli uomini sono soprattutto giovani e sessantenni”. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. “Chi viene per farsi massaggiare racconta, ovviamente, storie legate a stress lavorativi o familiari. Una volta che ho capito come agire”, spiega la Montis, “suggerisco il massaggio adatto da svolgere sul corpo”.

E, se è vero che un po’ tutti sono alla ricerca dell’eterna giovinezza, tra le richieste più curiose spiccano “quelle delle ottantenni, chiedono di poter avere un corpo senza cellulite per potersi mettere il bikini in spiaggia. Qualcuna di queste mi ha proprio detto che voleva apparire ancora giovane e perfetta”. Ma ogni corpo, col passare del tempo, si modifica e invecchia: “Non facciamo certo miracoli, ci limitiamo ai massaggi”, dice, ridendo, la quarantunenne.