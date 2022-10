Boom di scarpe e abiti riparati in Sardegna nell’era della crisi: fioccano le aziende specializzate

Anche le imprese della Sardegna sono sempre più protagoniste della strategia Nazionale sull’economia circolare e del Green Deal europeo, azioni che prevedono una economia climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Tali condizioni aprono nuove e importanti opportunità alle 4.209 realtà sarde che si occupano di economia circolare (il 3,7% del totale delle imprese isolane), con i loro 13.880 addetti, e quindi di recupero, trasformazione e riutilizzo dei materiali ma anche del riciclo, manutenzione e riparabilità. E questo ciò che emerge dall’analisi dell’ufficio studi di Confartigianato Sardegna, sui dati Istat del 2021, sulle attività che intervengono sui prodotti allungandone la vita, riducendo la produzione di rifiuti o, addirittura, trasformando questi ultimi in risorsa.

Quest’economia, che nell’isola interessa imprese di tutti i settori produttivi, che apre nuove opportunità per le medie e piccole imprese sul mercato, interviene sull’attività di riparazione, manutenzione, riciclo e recupero: dalle automobili agli orologi, dalle calzature alle apparecchiature elettroniche, fino agli strumenti musicali, gli impianti e gli abiti; tutto, insomma, può essere aggiustato e reso nuovamente utilizzabile, eventualmente anche in altra forma.

Nella penisola le imprese operanti nei settori dell’economia circolare sono oltre 150mila e danno lavoro a circa 552mila addetti. Dal dossier emerge come sul totale delle oltre 4mila imprese sarde, ben 2.386 si occupano di riparazione di autoveicoli, 134 di manutenzione motoveicoli, 207 di riparazione natanti, 341 di riparazione di macchinari, 119 di raccolta rifiuti e 94 di materiali vari, 116 di riparazione pc, 83 di elettrodomestici e 92 di beni per la casa.

A livello territoriale, 1.371 realtà (con 3.957 addetti) operano nel territorio del Nord Sardegna, 1.142 nell’area di Cagliari (4.895 dipendenti) , 762 nel Sud Sardegna (2.519), 548 a Nuoro (1.427) e 386 a Oristano (1.082). Tutti questi dati collocano la Sardegna al 12esimo posto assoluto in tutta Italia per indice di lavoratori interessati alla circolarità dei beni.